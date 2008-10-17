Уряд затвердив новий порядок закупівель замість скасованого через КС

Уряд затвердив новий порядок закупівель товарів і послуг за бюджетні кошти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на прес-конференції після позачергового засідання уряду.

“Це практично повернення тендерних прозорих процедур на всі закупівлі після того, як Конституційний Суд скасував подібні рішення», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр наголосила, що при затвердженні нового положення про держзакупівлі уряд врахував пропозиції Конституційного Суду і всіх гілок влади.

“Ми сьогодні затвердили постанову, яка не дозволяє використовувати державні кошти для нечесних закупівель”, - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, КС 16 жовтня оприлюднив рішення, яким визнано такою, що не відповідає Основному Закону, постанову уряду «Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти».