На Львівщині знайшли бідон з антирадянською агітацією українських повстанців

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

В одному із сіл на Львівщині натрапили на унікальний архів українського підпілля. На документи випадково натрапили пошуковці, які досліджували місця ймовірних поховань Червоної Армії та бійців дивізії СС "Галичина".

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Під час розкопок вони наткнулися на металевий бідон доверху заповнений друкованими матеріалами. Передусім це листівки та інша антирадянська агітація, датована 1951 роком.