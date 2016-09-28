На Львівщині знайшли бідон з антирадянською агітацією українських повстанців
17:29, 28 вересня 2016Суспільство
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На Львівщині виявили архіви часів протистояння Червоної армії та українського підпілля, заховані в бідон.
Бідон був виявлений в ході пошуку поховань Червоної Армії та бійців дивізії СС "Галичина" / Скріншот
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
В одному із сіл на Львівщині натрапили на унікальний архів українського підпілля. На документи випадково натрапили пошуковці, які досліджували місця ймовірних поховань Червоної Армії та бійців дивізії СС "Галичина".
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Під час розкопок вони наткнулися на металевий бідон доверху заповнений друкованими матеріалами. Передусім це листівки та інша антирадянська агітація, датована 1951 роком.
На Львівщині знайшли архіви часів Червоної армії, заховані в бідон
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