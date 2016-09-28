"Божевільний Макс": військовий двічі намагався відправити гранати до Дніпра через служби експрес-доставки (фото)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова ГУ НП в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

"Божевільний Макс" вирішив повторити спробу і сьогодні знову прийшов до відділення експрес-доставки для відправки чергового вантажу - п'ять гранат і тротилові шашки. Знову все той же вчорашній "герой". Знову відправка в Дніпро", - зазначив він.

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За словами Аброськіна, за виконання всіх слідчих дій "герой" був переданий у військову комендатуру.

"Було б смішно, якби не смертельні наслідки цих "посилок". Живуть наші люди за принципом "а якщо пронесе". І нічого не бояться - ні вибухів, ні смертей, ні покарання", - підсумував глава Нацполіції Донеччини.

Раніше в Києві поліція метрополітену затримала у вестибюлі станції метро «Вокзальна» військовослужбовця з арсеналом боєприпасів.