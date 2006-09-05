Міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО заявляє, що нафтопровід «Одеса-Броди» запропонує постачальникам нафти конкурентні тарифи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.БОЙКО повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Система тарифів повинна бути гнучкою і працювати на постачальника нафти. Ми здатні забезпечити конкурентні умови для майбутніх постачальників», - сказав Ю.БОЙКО.

Він також додав, що сьогодні Україні потрібно провести переговори з компаніями-власниками ресурсів у каспійському регіоні, зрозуміти динаміку їхнього розвитку, їхній виробничий і зовнішньоторговельний баланс.

Міністр заявив, що тарифна політика нафтопроводу «Одеса-Броди» формуватиметься з урахуванням того, як просувається спорудження трубопроводу «Бургас-Александропулос».

«Як правило, консорціум, який будує проект такого масштабу, закладає в будівництво майбутні тарифи. Зокрема, саме таким чином це відбувалося при створенні Каспійського трубопровідного консорціуму», - підкреслив Ю.БОЙКО.

Як повідомляв УНІАН, Ю.БОЙКО раніше заявляв, що Міністерство палива й енергетики України прогнозує продовження нафтопроводу «Одеса-Броди» до польського міста Плоцьк за 2-3 роки.

Починаючи з середини 2003 року, в Україні активно обговорювалося питання про напрямок використання нафтопроводу «Одеса-Броди». Реверсний напрямок використання лобіювала російсько-британська компанія ТНК-ВР. Третього лютого 2004 року український уряд ухвалив рішення про пряме використання нафтопроводу, проте вже в липні 2004 року переглянув своє рішення.

Наприкінці липня 2004 року ВАТ «Укртранснафта» і ТНК-ВР підписали контракт про прокачування нафтопроводом «Одеса-Броди» 9 млн. тонн нафти на рік у напрямку нафтотерміналу «Південний» (м. Одеса). Контракт передбачає транспортування російської нафти Urals за маршрутом «Мозір-Броди-МНТ «Південний» впродовж 3-х років обсягом 9 млн. тонн на рік.

Разом з тим, Наглядова рада «Укртранснафти» схвалила добудову «Одеса-Броди» до польського Плоцька і створення для цього спільного підприємства «Сарматіа» з польською компанією PERN Przyjazn.

Довідка УНІАН. Наприкінці 2001 року ВАТ «Укртранснафта» завершила будівництво нафтопроводу «Одеса-Броди» (нафтотермінал «Південний»-Одеса-Броди) завдовжки 674 км. і потужністю 9 млн. тонн на рік.

Наприкінці травня 2003 року Україна, Польща і ЄС підписали декларацію, якою підтримали проект транзиту каспійської нафти нафтопроводом «Одеса-Броди» і його добудови до Плоцька (Польща), звідки нафта по вже існуючому нафтопроводу може потрапити до Гданська.