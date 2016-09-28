У Москві на фасаді будинку вивісили величезний прапор України (фото)

Про це повідомляє прес-центр Азову.

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"Сьогодні, 28 вересня, світова спільнота отримала незаперечний доказ провини путінських найманців в нелюдському вбивстві 298 цивільних осіб в небі над Донбасом 17 липня 2014 г. Це злочин, так само як і анексія Криму, окупація Донбасу і розв'язаний на цих землях геноцид українського народу не залишиться безкарним", - йдеться у повідомленні.

Довідка УНІАН. Літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, було збито 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області. Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн.

Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів. Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 року оприлюднила звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук».

Спільна слідча група у представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак був збитий російським зенітно-ракетним комплексом «Бук», ввезеним в Україну з Росії, із підконтрольної бойовикам території Донбасу.