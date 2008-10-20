Керівники кредитної спілки нагріли руки на 30 млн. гривень

У Харкові порушено кримінальну справу стосовно голови наглядової ради, голови правління і касира кредитної спілки, які у 2007-2008 рр. оформлювали фіктивні документи про надання кредитів підставним особам, у результаті чого привласнили близько 30 млн. грн. коштів вкладників зазначеної спілки.

Як повідомили УНІАН у Департаменті Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України, кримінальну справу порушено за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).