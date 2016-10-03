На Харківщині проходить місячник добровільної здачі зброї

Як повідомляє відділ зв’язків із громадськістю ГУНП в Харківській області, захід проводиться з метою протидії розповсюдженню зброї та вибухівки, профілактики злочинів, пов’язаних з їх використанням.

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Як зазначається, згідно зі ст. 263 Кримінального кодексу України громадяни, які добровільно звернуться до поліції з метою здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спеціальних засобів, що зберігаються ними незаконно, звільняються від кримінальної відповідальності.

За незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінальним кодексом України передбачена відповідальність від штрафу до 7 років позбавлення волі.