Переселенці-інваліди вимушено залишили пансіонат в Одесі й повернулися до зони АТО (фото)
В одеському пансіонаті "Куяльник" вимкнули світло, тому переселенці-інваліди змушені були повертатися до зони АТО.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник глави Донецької ОВЦА Ігор Стокоз.
"Вирішили не чекати закінчення ремонту в "Святих Горах" і самотужки добираються до домівки", - йдеться у його повідомленні.
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Стокоз зазначив, що 4 жовтня вранці вони прибули потягом Одеса-Костянтинівка.
"53 інваліди будуть тимчасово розміщені в іншому корпусі. Після закінчення ремонту ми приймемо всіх, хто ще поки залишається в "гостинній" і "люб'язній" Одеській області", - розповів представник Донецької ОВЦА.
Раніше аналітики зазначали, що значна частина з числа внутрішньо переміщених осіб - 75% - належить до соціально вразливих груп: діти, студенти, пенсіонери, інваліди.