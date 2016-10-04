Розстріл активістів Майдану: затримано частину "беркутівців", яких "злив" силовик

Про це заявив прокурор ГПУ Олександр Ковальчук, повідомляє 112.ua.

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Коментуючи те, що в Харкові екс-"беркутівець" частково визнав свою провину і назвав колишніх колег, які отримували патрони зі свинцевою картеччю замість гумової, прокурор сказав, що частина названих осіб затримані.

"На даний час деякі з цих працівників "Беркуту" затримані, проводиться досудове розслідування. Щодо інших інформація ще перевіряється", - сказав Ковальчук.

За його словами, свідчення екс-"беркутівця" дуже допоможуть слідству, а якщо будуть встановлені інші спецназівці, які отримували свинцеві кулі, будуть прийняті відповідні рішення. Окрім того, він відзначив важливість інформації про наклейки на шоломах, за допомогою яких спецпризначенці з різних областей відрізняли один одного на Майдані в лютому 2014 р.

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"Щодо наклейок на шоломах. Це допоможе слідству ідентифікувати, який саме підрозділ був присутній у тій чи іншій частині Києва", - додав Ковальчук.

Відповідаючи на питання, скільки зараз підозрюваних екс-беркутівців, він зазначив: "По тим провадженням, де я старший групи прокурорів, це 8 працівників "Беркуту" з різних областей України".

"Є інформація, що колишні працівники "Беркуту" пройшли атестацію і зараз займають різні посади в Нацполіції. На даний час під вартою 4 колишніх працівників "Беркуту", які на час затримання перебували на різних посадах в Нацполіції", - сказав Ковальчук.

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня, екс-"беркутівець" з Харкова Віктор Шаповалов у суді визнав свою провину, попросив вибачення та назвав прізвища колишніх колег, які отримували набої зі свинцевою картеччю замість гумових куль.