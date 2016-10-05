Запровадження страхової медицини в Україні розпочнеться у 2017 році – МОЗ

Як повідомили УНІАН у Міністерстві охорони здоров’я, трансформація системи стартуватиме із запуску сімейної медицини європейського зразка на базі наявної первинної ланки української системи охорони здоров’я (поліклініки, амбулаторії, центри первинної медико-санітарної допомоги).

Заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк зазначив, що за минулі в Україні 25 років було розроблено 21 законопроект про запровадження страхової медицини.

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"Чимало з них передбачали створення великих бюрократичних структур чи переспрямування бюджетних потоків у чиїсь кишені – на щастя, Верховна Рада не дозволила цього. Мета нашої команди – почати запускати страхову модель медицини на практиці вже у 2017 році, й ми знайшли спосіб зробити це з мінімальними і зрозумілими всім змінами в законодавстві", – сказав Ковтонюк.

За його словами, українці зможуть вільно обирати сімейного лікаря й педіатра для своїх дітей та підписувати з ним прямі угоди з чітко прописаним обсягом послуг, гарантованих і оплачених державою.

"У випадку, якщо пацієнта не задовольняє сімейний лікар, він зможе його поміняти. Сімейні лікарі видаватимуть довідки в дитячий садок, школу, басейн. Прив’язка до місця проживання скасовується. Наша мета – лікар кожній родині. Сімейний лікар повинен стати агентом сім’ї в системі охорони здоров’я, направляти, слідкувати за здоров’ям та забезпечувати всю первинну діагностику. Сім’я повинна йому довіряти, а для цього лікар має бути мотивований – передусім фінансово", – сказав Ковтонюк.