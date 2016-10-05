У Дніпрі на хабарі погоріли атестовані поліцейські (відео)
Підполковник та майор поліції вимагали гроші з підприємця.
В.о. заступника начальника одного з районних відділень поліції Дніпра та начальника сектору того ж відділення затримала на хабарі Служба безпеки України спільно з прокуратурою, повідомляє Depo.ua
"Поліцейські вимагали від місцевого підприємця, який продавав лікеро-горілчані вироби, щомісячну данину у розмірі чотири тисячі гривень", - йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що правоохоронці затримали одного з хабарників на робочому місті під час одержання неправомірної вигоди, а його спільника – в автомобілі. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
"4 жовтня співробітниками СБУ на хабарі були затримані заступник начальника РВП АНД району Заєць Микола Миколайович і начальник сектора патрульної служби того ж району Кучеренко Роман Сергійович", - підкреслює видання.