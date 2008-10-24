Двоє дітей отруїлися щурячою отрутою у Новобогданівці

У Новобогданівці Мелітопольського району Запорізької області двоє дітей отруїлися щурячою отрутою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МНС України в Запорізькій області, 4-річна дівчинка і 2-річний хлопчик, граючи в будинку, знайшли банку з отрутою і наїлися її.

"Мати дітей, побачивши це, викликала "швидку", і постраждалих було госпіталізовано до мелітопольської лікарні, де їм було надано допомогу", - повідомили в управлінні МНС, зазначивши, що на даний момент обидві дитини залишаються в лікарні. Стан здоров`я дітей кваліфікується медиками як стабільний.