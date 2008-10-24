Економіка Великої Британії скоротилася вперше за 16 років

Валовий внутрішній продукт (ВВП) Великої Британії в третьому кварталі 2008 року знизився на 0,5 відсотка порівняно з другим кварталом. Таке сталося вперше за 16 років, повідомляє Bloomberg.

Раніше експерти прогнозували, що економіка країни рухається в стадію технічної рецесії, котра визначається як скорочення ВВП протягом двох кварталів поспіль. У другому кварталі 2008 року ВВП не змінився. Раніше Британська торгова палата повідомила, що економіка, на думку ділових кіл країни, вже перебуває в стані рецесії.

При цьому агентство зазначає, що план виділення 500 мільярдів фунтів стерлінгів на порятунок фінансової системи країни, який на початку жовтня оприлюднив прем`єр-міністр Гордон Браун, може вже не допомогти виправити ситуацію в економіці країни.

Велика Британія першою з країн "Великої сімки" повідомила дані щодо ВВП за третій квартал 2008 року. За прогнозом Eurostat, до кінця року у фазу рецесії вступлять також Німеччина й Іспанія. У другому кварталі 2008 року ВВП єврозони скоротився на 0,2 відсотка.

Лента.ру