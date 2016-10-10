На Покрову "Свобода" та "Азов" анонсували проведення багатолюдних маршів у Києві

Як повідомили УНІАН в Департаменті суспільних комунікацій КМДА, відповідні заявки-повідомлення від організаторів надійшли в мерію станом на 10 жовтня.

Відповідно до інформації ВО «Свобода», участь у ході 14 жовтня візьмуть до 20 тис. осіб. Учасники зберуться біля пам’ятника Тарасу Шевченку (парк Шевченка) та рушать по вул. Володимирській, бульвару Шевченка, вул. Хрещатик, Майдану Незалежності, вул. Михайлівській до Михайлівської площі. Марш розпочнеться о 15.00. На Михайлівській площі «Свобода» організує концерт, що орієнтовно має розпочатись о 17.00.

Читайте такожПорошенко заявив, що пишається масштабною декомунізацією в Україні

При цьому на офіційному сайті ВО «Свобода» наразі анонсовано проведення у найближчу п’ятницю «Маршу слави героїв» до 74-ї річниці створення Української повстанської армії. Зазначається, що захід розпочнеться урочистим вічем біля столичного пам'ятника Шевченку (о 15.00), після чого колона пройде бульваром Шевченка і Хрещатиком.

У свою чергу ГО «Товариство сприяння Збройним силам України та Військово-морського флоту «Цивільний корпус «Азов» організовують ходу та мітинг за участю 5 тис. осіб. Збір відбуватиметься біля монумента «Батьківщина-мати» (о 17.00). Хода пройде, відповідно до заявки, за маршрутом: вул. Лаврська – Мазепи – Грушевського - Європейська площа – Хрещатик – Михайлівська - Володимирський проїзд - Софійська площа.

Також в Департаменті повідомили, що 14 жовтня на Майдані Незалежності та вул. Хрещатик будуть працювати фотовиставка ГО «Азов-пресс»та ГО «Організація української молоді «Джура», а також інформаційна виставка «Воїни. Історія українського війська» (Українського інституту Нацпам’яті).

Свої святкові заходи до Дня захисника України цього дня має намір організувати ГО «Розвиток заради майбутнього» на території від Софійської до Михайлівської площі, вул. Хрещатик, Майдані Незалежності (упродовж дня).

ГО «Всеукраїнське об’єднання «Коло. Медіа» проведе на Майдані з 12.00 захід «Козацький вишкіл».

Ще одна хода під назвою «На Покрову – стань за мову» за участю 100 осіб заявлена на 14 жовтня від ВО «Рух захисту української мови». Учасники ходи пройдуть від вул. Хрещатик по бульвару Шевченка до пам’ятника Шевченку (13.00-15.00).

Надійшла заявка також від ініціативної групи на проведення цього дня на Майдані Незалежності мітингу щодо порушення прав учасників АТО. Захід заплановано розпочати орієнтовно о 12.00. Кількість людей, що візьмуть участь, не вказується.