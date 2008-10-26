У Києві закриють міжнародний кінофестиваль “Молодість”

У Києві в Національному палаці «Україна» відбудеться церемонія закриття 38-го Міжнародного кінофестивалю “Молодість”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кінофестивалю, вхід до палацу «Україна» буде здійснюватися за запрошеннями, отриманими журналістами під час акредитації.

Початок урочистої церемонії - о 17.00.

Одразу після церемонії нагородження, з 18.20 до 18.50 у прес-центрі Національного палацу «Україна» на першому поверсі відбудеться прес-конференція членів міжнародного журі, переможцями фестивалю та генеральним директором «Молодості» Максимом ІЛЬЯШЕНКОМ.

О 18.50 розпочнеться перегляд фільму «Румба».

Як повідомляв УНІАН, 38-й Міжнародний кінофестиваль «Молодість» розпочався у Києві 18 жовтня.

У складі міжнародного журі – російська актриса Алла ДЕМИДОВА, угорський режисер Андраш ФЕСОШ, український художник та постановник Сергій ЯКУТОВИЧ, директор Міжнародного кінофестивалю в Тбілісі Гага ЧХЕІДЗЕ, український журналіст Юрій МАКАРОВ, художній керівник Фестивалю і директор Української кінофундації Андрій ХАЛПАХЧІ. Голова журі – американський актор Арманд АССАНТЕ.

Конкурсна програма “Молодості-2008” складалася з трьох категорій – студентські, перші професійні короткометражні та перші повнометражні ігрові фільми.

В конкурсі повнометражних фільмів брала участь єдина українська стрічка - 65-хвилинний фільм режисера Олександра ЖОВНИ «Маленьке життя».