Ціна на російську нафту впала нижче 60 доларів за барель

Вартість російської нафти марки Urals впала до 24 жовтня нижче позначки 60 доларів за барель, повідомляє Лента.ру з посиланням на газету "Ведомости”.

Всупереч очікуванням інвесторів зниження обсягів видобутку нафти картелем ОПЕК не викликало зростання цін, а навпроти прискорило їх обвал.

Ціни на Urals на світовому ринку визначаються як вартість європейської нафти марки Brent із спеціальним дисконтом. Brent удень 24 жовтня торгувалася в районі 62 доларів за барель.

Раніше міністр фінансів РФ Олексій Кудрін заявляв, що бюджет Росії може бути бездефіцитним, якщо вартість нафти буде вищою 70 доларів за барель. За прогнозами чиновників, 2009 року середньорічні ціни на нафту будуть на рівні 95 доларів за барель.

Ціни на нафту в останні місяці значно знижуються через побоюваня рецесії в світовій економіці і, отже, зниження споживання вуглеводнів.

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня картель експортерів нафти ОПЕК, зібравшись на позачергову нараду, вирішив знизити квоти на видобуток нафти на півтора мільйони барелів за добу.