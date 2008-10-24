США не сподобалося рішення про скорочення видобутку нафти

Адміністрація США вважає "антиринковим" рішення керівництва Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) про скорочення виробництва нафти з 28,8 мільйонів баррелів на півтора мільйони баррелів за добу, заявив заступник прес-секретаря Білого дому Тоні Фратто.

"Ми завжди вважали, що об`єм сировини, в тому числі й нафти, повинні визначатися відкритими конкурентними ринками, а не такими антиринковими рішеннями щодо (об`ємів) видобутку", - цитує Фратто РІА “Новости”.

Раніше у п`ятницю керівництво ОПЕК оголосило про скорочення з 1 листопада виробництва нафти з 28,8 мільйонів баррелів в добу на півтора мільйони баррелів через зниження цін на нафту.

Нафта на світових торгових майданчиках подешевшала з початку вересня до менш ніж 70 доларів за баррель.

Рішення про скорочення виробництва нафти ухвалене на позачерговій 150-й конференції ОПЕК у Відні.

Раніше конференція була запланована на 18 листопада, але її перенесли на 24 жовтня саме з огляду на економічну ситуацію в світі та обвал цін на нафту - вперше за тривалий час ціна барреля спустилася нижче 70 доларів після максимуму в 147 доларів у липні.

Як наголошувалося в прес-релізі ОПЕК, ціни на нафту зазнали "драматичного колапсу, безпрецедентного за своєю швидкістю і магнітудою".

У зв`язку з цим, ОПЕК ухвалила рішення скоротити виробництво нафти. Квоти переглянуті так: Алжир - менше на 71 тисячу баррелів, Ангола - на 99 тисяч, Еквадор - на 27 тисяч, Іран - на 199 тисяч, Кувейт - на 132 тисячі, Лівія - на 89 тисяч, Нігерія - на 113 тисяч, Катар - на 43 тисячі, Саудівська Аравія - на 466 тисяч, Об`єднані Арабські Емірати - на 134 тисячі, Венесуела - на 129 тисяч баррелів за день", - зазначається в документі картелю.