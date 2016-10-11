У Вінниці заочно судитимуть військового радіотехніка, що зрадив Україні та допоміг РФ окупувати Крим

Як повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України, за результатами спеціального досудового розслідування військовою прокуратурою Вінницького гарнізону скеровано до суду обвинувальний акт щодо колишнього військовослужбовця служби за контрактом радіотехнічної бригади, що дислокована в місті Севастополь, який зрадив народові України та перейшов на бік держави-агресора в період збройного конфлікту (ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 408 Кримінального кодексу України).

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У 2014 році капітан надав іноземній державі – Російській Федерації – допомогу в проведенні підривної діяльності проти України та допоміг у захопленні військових об’єктів ЗСУ, що дозволило контролювати незаконно захоплену територію АР Крим. При цьому він не повернувся на материкову частину України для подальшого проходження військової служби.

Обвинувальний акт щодо військовослужбовця скерований до Вінницького міського суду.