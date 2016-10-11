У Львові сьогодні розпочався опалювальний сезон
12:12, 11 жовтня 2016Суспільство
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«Львівтеплоенерго» здійснюватиме подачу опалення у 1627 житлових будинків, обслуговуватиме 195 закладів освіти і 51 заклад охорони здоров'я.
Сьогодні почали подавати тепло в житлові будинки міста / Фото УНІАН
У Львові сьогодні розпочався опалювальний сезон для всіх споживачів.
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Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, відповідне розпорядження 10 жовтня підписав міський голова Андрій Садовий.
Сьогодні почали подавати тепло до житлових будинків міста.
Зазначається, що підприємство «Львівтеплоенерго» у новому опалювальному сезоні 2016-2017 р здійснюватиме подачу опалення до 1627 житлових будинків, обслуговуватиме 195 закладів освіти та 51 установу охорони здоров’я.
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