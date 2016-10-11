У Львові сьогодні розпочався опалювальний сезон для всіх споживачів.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, відповідне розпорядження 10 жовтня підписав міський голова Андрій Садовий.

Сьогодні почали подавати тепло до житлових будинків міста.

Зазначається, що підприємство «Львівтеплоенерго» у новому опалювальному сезоні 2016-2017 р здійснюватиме подачу опалення до 1627 житлових будинків, обслуговуватиме 195 закладів освіти та 51 установу охорони здоров’я.