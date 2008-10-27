В Україні різко впали ціни на нові автомобілі - ЗМІ

Через падіння продажів в Україні багато автоділерів йдуть на значне зниження цін на нові автомобілі.

За інформацією газети «Дело» (№ 195 від 27 жовтня 2008 року), на початку жовтня першою про своє бажання знизити ціни заявила компанія «Кіа Моторс Україна».

У деяких випадках покупці корейських автомобілів могли одержати знижку в 10 тисяч гривень. Своє рішення ділер пояснив бажанням рухатися в руслі світових тенденцій, де спостерігалося значне падіння цін на нові автомобілі.

Майже одночасно про зниження цін на свої автомобілі заявили в Ford, надавши потенційним покупцям знижки у розмірі до 25 тисяч гривень.

Як зазначає видання, найскладніше за інших в даній ситуації було продавцям автомобілів преміум-класу. Продажі люксових автомобілів істотно знизилися у світлі зростаючої популярності бюджетних машин, а також тих, що були у користуванні, через брак достатньої кількості коштів у потенційних покупців нових авто. Щоб якось зреагувати на стрімке зниження попиту на автомобілі класу люкс, компанія Porsche запропонувала знижку на всі автомобілі поточного модельного ряду у розмірі 9%. Якщо врахувати ціну самих машин, то дисконт виявився більш ніж істотним. Наприклад, Porsche Cayenne Turbo подешевшав відразу на 11 тисяч євро!

Також не стали утримувати на колишньому рівні ціни більшість японських автовиробників: Suzuki, Mitsubishi, Subaru і Toyota майже одночасно зробили свої автомобілі доступнішими.

Також відреагували на значні коливання курсу долара в компанії «Рено Україна», де з 7 жовтня скорегували ціни на весь модельний ряд. Розрив між старими і новими цінами виявився не таким значним, як у Porsche, але все ж таки на купівлі автомобіля Renault Symbol українські покупці могли зекономити 500 американських доларів.

Крім того, кампанію зі зниження цін затіяли продавці китайських автомобілів, ціни на які і так вважаються нереально низькими. Наприклад, седан Chery Elara став доступніше на понад 8,2 тисячі гривень, а позашляховики Landwind втратили в ціні до 5 тисяч гривень.

При цьому «Дело» прогнозує подальшу тенденцію щодо зниження цін на автомобілі. Це пояснюється обмеженням кредитування населення українськими банками, що було основним джерелом купівлі нових автомобілів. Крім того, зазвичай в осінній період автовиробники бажають максимально позбавитися від автомобілів поточного модельного року і замінити їх на нові, що також може позначитися на відпускних цінах на машини.