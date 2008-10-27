Криза активізує шахрайські схеми на банківському ринку

Завдяки фінансовій кризі шахрайські схеми, давно відомі на банківському ринку, набувають масового характеру, пише РІА «Новини» з посиланням на газету "Комерсант".

За даними видання, Агентство із страхування внесків (Росія) виявило, що керівники двох з трьох банків, що позбулися ліцензій за останні два місяці, перед самим відкликанням радили клієнтам-юрособам переоформити кошти на своїх рахунках як депозити приватних осіб, на яких поширюється закон про страхування внесків.

Газета нагадує, що з кінця серпня, коли російський банківський сектор уповні відчув на собі вплив світової фінансової кризи, Банк Росії відкликав ліцензії у трьох банків, які входили до системи страхування внесків.

"Ознайомившись з реєстрами кредиторів банків "Прем`єр" і "Євразія-центр", ми виявили, що кількість приватних вкладників і загальна сума їх внесків помітно зросли перед відкликанням ліцензії, а обсяги коштів на рахунках юросіб значно зменшилися", - розповів "Комерсантові" перший заступник гендиректора Агентства Валерій Мірошников.

Поспілкувавшись з клієнтами, представники АСВ з`ясували, що незадовго до відкликання ліцензій компанії за порадою керівництва банків перекидали кошти з рахунків юросіб на оперативно відкриті там же рахунки фізосіб, переважно співробітників компаній. "Користуючись панічними настроями, банкіри пояснювали клієнтам, що переказ коштів з рахунків компаній на рахунки фізосіб - найнадійніший спосіб швидко повернути свої гроші з банку через фонд страхування внесків".

Дії керівництва банків "Прем`єр" і "Євразія-центр" в АСВ визнали шахрайською спробою перекласти виконання власних зобов`язань перед корпоративними клієнтами на Агентство із страхування внесків, а, отже на бюджет.