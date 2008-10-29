Як утримати попит у період кризи?

Економічна криза, що сьогодні розгортається у світі і в Україні, зокрема, матиме значний вплив на розвиток меблевого ринку, і зниження темпів розвитку може досягти 30%.

Таку думку висловив власник і топ-менеджер меблевої компанії AMF Олександр БЄЛЯЄВ, повідомляє прес-служба компанії.

Очікувалося, що цього року ринок меблів зросте на 25% у грошовому еквіваленті і на 5-7% - в кількісному. Проте економічна криза відкоригувала прогнози, і плановане зростання компенсується спадом продажів меблів в останні місяці цього року.

«В період кризи меблевої галузі важливо утримати ринок, не дати можливості різко впасти попиту. Добитися цього можна лише адекватною реакцією всіх учасників ринку на ситуацію, що склалася. Найбільш прийнятний варіант - зниження прибутку всіма - починаючи від постачальників і закінчуючи магазинами. Як підсумок - велике зниження вартості продукції для споживача і збереження темпів розвитку галузі. Якщо таким чином не вдасться утримати обсяги продажів, тоді з`явиться націнка у вартості кожного товару. І зростання цін на меблі стане неминучим», - упевнений О.БЄЛЯЄВ.

Він вважає, що найбільше наслідки кризи меблева галузь України відчує на початку наступного року, оскільки темпи розвитку меблевого ринку значною мірою залежать від ринку будівельного. У найбільш складному становищі, на думку О.БЄЛЯЄВА, опиняться меблеві компанії, які мали намір вийти на IРО цього року. «Брак коштів підштовхне їх до збільшення оборотів за рахунок зниження вартості товару і погіршення його якості», - вважає експерт.

Довідка УНІАН. Компанія AMF - один із найбільших виробників офісних меблів. Заснована в 1999 році і об`єднує сім заводів у трьох містах України, що виготовляють меблі і комплектуючі. Потужності компанії AMF дозволяють випускати більш як 4 млн. офісних стільців на рік.