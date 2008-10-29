Запорізький завод феросплавів працює лише на 10%

УНІАН. ВАТ "Запорізький завод феросплавів" (ЗЗФ, м. Запоріжжя) на сьогодні працює з 10% завантаженістю виробничих потужностей. Про це повідомив сьогодні на брифінгу голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр СТАРУХ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, "на Запорізькому заводі феросплавів планується перехід на триденку (триденний робочий тиждень – УНІАН), а в листопаді взагалі плануються простої виробництва. Вже зараз завантаженість виробництва складає 10%".

За даними губернатора, у ЗЗФ утворилася серйозна проблема зі збутом готової продукції.

"Залишки продукції на складах - 3 місяці", - заявив губернатор.

Довідка УНІАН. ВАТ "Запорізький завод феросплавів" - один з найбільших в Європі виробників феросплавів. Єдиний в СНД комбінат, що виплавляє широкий сортамент марганцевих і крем`янистих феросплавів, металевий марганець. Входить в Українську асоціацію виробників феросплавів.