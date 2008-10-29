Торги в США закрилися потужним ростом

Торги на Нью-Йоркській фондовій біржі завершилися у вівторок в умовах потужного росту основних біржових показників. Так, за підсумками торгів 28 жовтня 2008г. індекс DJIA (Dow Jones Industrial Average) підвищився на 889,35 пункта (+10,88%) і склав 9065,12 пункта.

Індекс NASDAQ підвищився на 143,57 пункта (+9,53%) і склав 1505,90 пункта. Аналітики пов`язують таке бурхливе зростання показників з тим, що індекс споживчої довіри опустився в США до рекордно низького рівня.

Як повідомила раніше дослідницька організація Conference Board, індекс споживчої довіри в США в жовтні звалився на 23,4 пункта - до 38 пунктів. Аналітики, тим часом, прогнозували значення індексу на відмітці 52 пункти.

У вересні 2008г. індекс споживчої довіри, за переглянутими даними, склав 61,4 пункта.

Для довідки: індекс споживчої довіри є одним з ключових економічних показників в США. Він відображає відношення американців до економічної ситуації, ступінь їх упевненості в завтрашньому дні і, отже, їх готовність витрачати гроші на придбання товарів і послуг.

РБК