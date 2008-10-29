Долар в обмінних пунктах уже 6,50

10:14, 29 жовтня 2008
Суспільство
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А Нацбанк учора продавав долари по 5,5

Учора до закриття торгів на міжбанківському валютному ринкукотирування долара США досягли значень 6,3400/6,3750.  А Нацбанк продавав долари за курсом 5,5000.

Таке швидкий ріст курсу американської валюти на міжбанку викликав, мабуть, стрибок і на наявному валютному ринку.  Якщо учора увечері середні курси покупки долара в обмінних пунктах становили 6,0659 грн., а продажу – 6,2960, то сьогодні  станом на 9.14долар купувався в обмінних пунктах в середньому по 6,1406 грн., а продавався по 6,3978 грн. У окремих же банках за американський долар вже просять 6,50 грн. і навіть 6,53 грн.

 

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