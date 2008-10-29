Долар в обмінних пунктах уже 6,50

Учора до закриття торгів на міжбанківському валютному ринкукотирування долара США досягли значень 6,3400/6,3750. А Нацбанк продавав долари за курсом 5,5000.

Таке швидкий ріст курсу американської валюти на міжбанку викликав, мабуть, стрибок і на наявному валютному ринку. Якщо учора увечері середні курси покупки долара в обмінних пунктах становили 6,0659 грн., а продажу – 6,2960, то сьогодні станом на 9.14долар купувався в обмінних пунктах в середньому по 6,1406 грн., а продавався по 6,3978 грн. У окремих же банках за американський долар вже просять 6,50 грн. і навіть 6,53 грн.