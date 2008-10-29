У Львові горів гуртожиток університету

Вчора у Львові спалахнула пожежа у гуртожитку екологічного коледжу національного аграрного університету.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області, повідомлення про пожежу надійшло о 13.00, а вже через півгодини її було ліквідовано.

За повідомленням прес-центру, вогонь спалахнув в одній із кімнат гуртожитку через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електронагрівальних приладів.

Під час пожежі ніхто не постраждав, більшість мешканців гуртожитку у цей час пребували на навчанні.

Нагадаємо, що у Львові досі не розпочався опалювальний сезон, багато львів‘ян змушені користуватися електронагрівальними приладами.