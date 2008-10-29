Загін із 710 людей чотири дні шукає зниклу 3-річну дівчинку

У Новгородківському районі Кіровоградської області до пошуків зниклої 25 жовтня 3-річної дівчинки залучено понад 700 осіб.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС в області.

За чотири дні рятувальники обстежили 10 га території села Інгуло-Кам’янка, де проживає родина зниклої дитини, а також прилеглу степову зону, оглянуто 132 домоволодіння і непрацюючі об’єкти сільськогосподарського призначення. Пошуки велися вздовж берегової лінії річки Інгул, за допомогою спеціального водолазного обладнання перевірено близько 100 кв. км дна і поверхні водойми.

Сьогодні для проведення пошукових робіт залучено зведений загін зі 710 осіб, до складу якого увійшли працівники ГУ МНС в області, місцевої військової частини, студенти Державної льотної академії України та Кіровоградського юридичного інституту.

Повідомлення про зникнення дитини надійшло 25 жовтня близько 18.00. Вдень дівчинка гралася біля будинку, ходила до річки. Коли почало сутеніти, батьки виявили, що дитина зникла.