На АвтоКрАЗі робочий тиждень скоротили до чотирьох днів

Холдингова компанія «АвтоКрАЗ» (Кременчук, Полтавська область) ухвалила рішення про скорочення робочого тижня з п`яти до чотирьох днів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі підприємства, відповідний наказ по заводу вже підписаний і почав діяти цього тижня.

Як наголошується в повідомленні, ці дії пов`язані зі зниженням обсягів виробництва через скорочення фінансування з боку банківських систем.

У прес-службі також зазначили, що розроблено положення, яке передбачає чергове підвищення зарплати працівникам заводу на 11% із 1 листопада 2008 року.

Разом із тим, у прес-службі підкреслили, що ситуація в холдинговій компанії «АвтоКрАЗ» стабільна, виробництво автомобілів "КрАЗ" продовжується й компанія планує вийти до кінця року на обсяги, рівні минулорічним.

Як повідомляв УНІАН, ТОВ "Кременчуцький автоскладальний завод" (Кременчук, Полтавська область) планує скоротити з листопада робочий тиждень із 5 днів до 4 днів. Як зазначають на підприємстві, згідно із законодавством, воно має право за тарифною угодою зменшити ліміт робочого часу не більше ніж на 10%. Таким чином, зарплата на підприємстві впаде на 10%, а з урахуванням преміальних – на 14%.

ВАТ "Кременчуцький колісний завод" (Полтавська область) із 1 листопада переходить на триденний режим роботи. Скорочення робочого тижня пов`язане зі зменшенням обсягів виробництва підприємства. Разом із тим, про скорочення кадрів поки не йдеться.

Холдингова компанія «АвтоКрАЗ» випускає 27 основних моделей і майже 150 модифікацій та комплектацій великотоннажної автотехніки.