Ліквідовано викид води на газовій свердловині

Співробітники Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій ліквідували неконтрольований викид води (грифоноутворення), який розпочався 3 жовтня на свердловині №58 Тимофіївського нафтогазоконденсатного родовища (Полтавська область), що перебуває на балансі компанії "Укргазвидобування".

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомили в Центрі пропаганди Головного управління МНС у Полтавській області.

За даними МНС, аварійні роботи на буровій свердловині №58 Тимофіївського родовища Гадяцького промислу біля с.Великі Будища Гадяцького району завершені. На місці аварії залишилося провести роботи з відновлення рельєфу і рекультивації пошкодженої ділянки землі.

На цій свердловині 3 жовтня газ почав витісняти на поверхню воду із швидкістю 400 куб. м/годину.

Викид води відбувався з 800-метрової глибини під величезним тиском - близько тисячі атмосфер.

Внаслідок аварії були зачеплені пласти, з яких ведеться відбір питної води, зокрема, і для забезпечення Гадяча.

Воду збирали в спеціальні земляні комори-пастки і вивозили за межі території свердловини.

За даними МНС, газова свердловина, на устаткування якої було витрачено не менше 20 млн. гривень, прийшла в непридатність.

На ліквідацію аварії підприємство "Полтавагазвидобування" витратило близько 7 млн. гривень .

Для ліквідації аварії було задіяно 230 працівників і 50 одиниць спеціальної техніки ДВУ "Полтавагазвидобування", а також 16 чоловік особового складу і 10 одиниць техніки зведеного загону ГУ МНС у Полтавській області.