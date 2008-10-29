Суд повернув Бердянській міськраді звільненого мера

Бердянський міськрайонний суд відмінив рішення сесії Бердянської міської ради від 30 вересня про дострокове припинення повноважень мера Бердянська Євгена ШАПОВАЛОВА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Бердянського міськвиконкому з посиланням на представника мера Бердянська в суді Едуарда ТИХОМИРОВА, міськрайонний суд під головуванням судді Ольги ПАНЧЕНКО задовольнив позов мера в частині визнання недійсним рішення сесії міськради про дострокове припинення повноважень міського голови Бердянська.

"Що стосується постанови сесії міськради про дострокове припинення повноважень мера Бердянська Є.І.ШАПОВАЛОВА, то її визнано протиправною і відмінено", - повідомив Є.ТИХОМИРОВ.

Водночас, за даними прес-служби, суд відмовив у задоволенні позову в частині визнання недійсним рішення сесії Бердянської міськради про визнання роботи мера незадовільною.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня депутати Бердянської міськради на сесії ухвалили рішення визнати роботу Є.ШАПОВАЛОВА на посаді мера міста незадовільною і достроково припинити його повноваження як міського голови.

Є.ШАПОВАЛОВ був обраний мером Бердянська на позачергових виборах мера, які відбулися 16 березня 2008 р. Необхідність даних виборів була обумовлена достроковим припиненням повноважень міського голови Валерія БАРАНОВА, який став народним депутатом.