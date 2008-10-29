У Закарпатській міліції змінилося керівництво

Начальником Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Закарпатській області призначено полковника міліції Павла КОНОНЕНКА.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ГУ МВС в Закарпатській області, сьогодні перший заступник міністра внутрішніх справ генерал-лейтенант міліції Михайло КЛЮЄВ оприлюднив особовому складу закарпатської міліції наказ МВС від 28 жовтня 2008 року.

Згідно з наказом, закарпатське обласне управління міліції реорганізовано у Головне управління МВС України в Закарпатській області.

Начальником управління призначено П.КОНОНЕНКА, який до цього призначення був першим заступником УМВС у Дніпропетровській області Павло КОНОНЕНКО.

Його першими заступниками призначено генерал-лейтенанта міліції Віталій ГЛУХОВЕРЯ, котрий до того керував Ужгородським міськвідділом міліції, полковника Василя РУСИНА та полковника Сергія АВРАМЕНКО (начальник УБОЗ УМВС).

Окрім того, новим заступником начальника призначено підполковника міліції Івана ГУЛЬПУ, який очолював УДСБЕЗ УМВС.

Ужгородський міськвідділ міліції реорганізовано у міське управління міліції Ужгорода.