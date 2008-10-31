Путін вимагає жорстко протидіяти спекулятивному відтоку капіталу з Росії

Спроби спрямувати на валютний ринок і вивести з Росії кошти, що виділяються реальному секторові економіки, повинні зазнавати жорсткої протидії, заявив прем`єр-міністр РФ Володимир Путін.

"Повинні зазнавати жорсткої протидії спроби спрямувати на валютний ринок і вивести з країни кошти, які ми виділяємо на підтримку реального сектора", - сказав Путін на нараді у п`ятницю з економічних питань.

Він повідомив, що вважає виправданим рішення щодо посилення контролю з боку Центробанку за роботою органів управління банків, допущених до отримання коштів держпідтримки.

За словами прем`єра, в комплексному плані дій, що розглявся сьогодні, такі заходи передбачені.

"Я чудово розумію тих представників бізнесу, які хочуть створити свій власний квазістабілізаційний фонд, намагаються застрахуватися від можливих додаткових ризиків при можливому погіршенні, причому, світової кон`юнктури, - цитує Путіна РІА "Новости". - Проте втеча в іноземну валюту насправді нічого не гарантує, маючи на увазі проблеми на Заході".

"По-друге, найголовніше, ми не для цього виділяємо величезні державні ресурси", - заявив Путін.

"Повторю, російські гроші повинні працювати в Росії, а будь-який відомчий, корпоративний економічний егоїзм повинен жорстко припинятися", - наголосив глава уряду.

За його словами, розроблені урядом заходи з подолання негативних наслідків у світовій фінансовій системі, об`єднані в план, який сьогодні буде прийнятий на нараді, працюватиме тільки в тому випадку, якщо влада перекриє спекулятивний відплив капіталу з Росії.

Прем`єр також зажадав якнайшвидше реалізувати ухвалені щодо зовнішньоекономічної політики рішення.

"Потрібно стимулювати вітчизняних експортерів промислової продукції, не відкладати в довгу шухляду ті рішення, які ми прийняли на останньому засіданні уряду при обговоренні зовнішньоекономічної політики", - сказав Путін.

"Наші підприємства не повинні страждати від курсової політики, а імпортери не повинні одержувати перевагу", - зазначив він.

Прем`єр також закликав в повному обсязі реалізувати митно-тарифні заходи для захисту окремих галузей. "Перш за все, маю на увазі автомобілебудування, агропромисловий комплекс", - пояснив він.