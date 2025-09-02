Продати долар можна в середньому за курсом 41,07 грн, а євро – 48,05 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 2 вересня, зріс на 1 копійку – до 41,60 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,07 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 10 копійок і складає 48,80 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48,05 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,34 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,27 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,45 грн/євро, а курс продажу - 48,25 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 2 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,37 гривні за долар, таким чином, українська валюта послабилася на 5 копійок.

По відношенню до євро гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок установлено на рівні 48,47 гривні за один євро, тобто гривня втратила одразу 27 копійок.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначив, що вересень в Україні традиційно стає місяцем девальвації гривні. Проте на коливання курсу значною мірою впливає Національний банк, який може запобігти надмірному послабленню гривні. За його прогнозом, в базовому сценарії по долару у вересні ймовірні коливання в діапазоні 41,25-42,50 грн, по євро – 47-48,5 грн.

