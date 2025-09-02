Підвищення окладів запроваджене на період воєнного стану.

Уряд підвищив зарплати державних службовців, які працюють у судах, на період воєнного стану.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Згідно з повідомленням, тимчасово, на період воєнного стану (але не пізніше ніж до 31 грудня 2025 року) запроваджується додатковий коефіцієнт підвищення посадових окладів держслужбовців апарату судів:

апарату місцевих загальних судів, які провели класифікацію посад державної служби, - у розмірі 1,19;

апарату апеляційних судів, окружних адміністративних судів, господарських судів, територіальних управлінь Державної судової адміністрації, територіальних підрозділів Служби судової охорони, які провели класифікацію посад державної служби, - у розмірі 1,3;

Державної судової адміністрації, центрального органу управління Служби судової охорони, які провели класифікацію посад державної служби, - у розмірі 1,2.

Зазначається, що підвищення вищезазначених посадових окладів забезпечується за рахунок судового збору та надходжень від звернення застави в дохід держави.

Крім цього, підвищили посадові оклади і працівникам патронатних служб у системі правосуддя. Для них додатковий коефіцієнт підвищення складає:

для Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – 1,45;

для апеляційних судів, окружних адміністративних, господарських судів – 1,3;

для місцевих загальних судів – 1,25.

"На період воєнного стану преміювання зазначених працівників органів системи правосуддя здійснюється у розмірі, що не перевищує 30% їх посадового окладу з урахуванням додаткового коефіцієнту підвищення", - зазначив Мельничук.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат Данило Гетманцев повідомив, що на пенсії 4 тисяч суддів в Україні іде така ж сума, як на пенсії 120 тисяч освітян та медиків.

За його словами, звичайна людина отримує пенсію в середньому у 30% від свого заробітку, а прокурор чи суддя – 50-70% від своєї заробітної плати.

