Військове командування Росії проводить перегрупування військ на фронті в Україні, що говорить про ймовірну підготовку до нового наступу.

Про це йдеться у новому звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики зазначили, що росіяни з Сумської області та Херсонського напрямку перекинули відносно елітні підрозділи морської піхоти та повітряно-десантних військ на Покровський напрямок.

А російських військових 155-ї бригади морського флоту, з Курської області РФ перекинули під Добропілля.

Аналітики зазначили, що російські воєнкори повідомляли про перекидання підрозділу 177-го полку морської піхоти, а також 155-ї та 40-ї бригад морської піхоти з півночі Сумської області на інший напрямок, але який саме - не уточнили.

"Російські війська активізували зусилля з охоплення Покровська, просування до Добропілля та обходу поясу укріплень Донецької області із заходу", - пояснили ситуацію аналітики.

В ISW додали, що це обернулося для окупантів значними втратами, після яких російське командування було вимушене передислокувати сили в цей район.

Аналітики ISW вважають, що перегрупування росіян говорять про те, що їхній наступ восени буде зосереджено на спробах захопити решту Донецької області.

У зв'язку з цим у Інституті зауважили, що перекидання російських військ із півночі Сумської області на Донбас свідчить про те, що Кремль знизив пріоритетність наступальних операцій на Сумщині.

30 серпня російський генерал, начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов заявив, що нібито російські війська окупували сім населених пунктів Дніпропетровської області, серед яких і Дачне.

Проте нещодавно DeepState повідомив, що росіяни не мають контролю над населеним пунктом Дачне Дніпропетровської області і зараз сконцентрували свою увагу на населеному пункті західніше.

