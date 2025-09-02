Мова йде про поїзди у сполученні Чаплине – Демурине – Чаплине.

Через активність ворожих обстрілів "Укрзалізниця" обмежила маршрут низки приміських поїздів в Дніпропетровській області.

Як повідомили у компанії, мова йде про поїзди у сполученні Чаплине – Демурине - Чаплине, які курсуватимуть до та з станції Просяна.

"Маршрут поїзд №6148 Чаплине – Демурине було обмежено до станції Просяна. Водночас поїзд №6143 Демурине – Чаплине відправлятиметься зі станції Просяна", - повідомили в "Укрзалізниці".

Відео дня

"Укрзалізниця" – інші новини

Між Німеччиною та Польщею, починаючи з 14 грудня 2025 року, курсуватиме більше поїздів далекого сполучення. Німецький оператор Deutsche Bahn та польський PKP Intercity збільшать кількість прямих залізничних рейсів з 11 до 17 в день, що означає ріст транскордонних послуг на 54%.

Зокрема, двічі на день курсуватиме новий прямий денний рейс за маршрутом Лейпциг–Вроцлав–Краків–Перемишль в обох напрямках. Це буде перший випадок, коли Лейпциг отримає пряме залізничне сполучення з південною Польщею та польсько-українським кордоном.

З 25 серпня "Укрзалізниця" почала фіксувати поступове зниження навантаження в умовах літнього періоду пасажирських перевезень. В УЗ відмічають, що попит потроху знижується – наприклад, на найпопулярнішому напрямку Київ - Львів фіксували 128 тис. запитів у застосунку проти 151 тис. запитів тижнем раніше.

Вас також можуть зацікавити новини: