До трійки лідерів увійшли Toyota, BYD та Renault.

У серпні українці придбали близько 6,8 тисячі нових легковиків. Про це повідомляє портал "УкрАвтопром".

У порівнянні з минулим роком кількість автомобілів зменшилася на 16%. Якщо ж порівнювати з липнем 2025-го, то попит на нові авто збільшився на 5%.

Найбільш популярним брендом на автомобільному ринку стала Toyota. Одразу за нею йдуть BYD та Renault, а замикає десятку лідерів Audi. Бестселером місяця став компактний кросовер Renault Duster, який традиційно користується шаленою популярністю в Україні.

Відео дня

ТОП-10 автобрендів серпня:

Toyota – 999 одиниць;

BYD – 860;

Renault – 529;

Volkswagen – 527;

Škoda – 407;

Hyundai – 393;

BMW – 337;

Honda – 328;

Suzuki – 231;

Audi – 225.

Всього з початку року в Україні зареєстрували 46 тисяч нових легкових авто – на 3% менше ніж торік.

Автомобільний ринок – останні новини

Нагадаємо, раніше стало відомо, що китайський авторинок, який є найбільшим у світі, продемонстрував у цьому році зростання на 9%. Загалом було продано майже 13 мільйонів авто. Найбільш популярною моделлю став BYD Song. Також до трійки лідерів увійшли Geely Xingyuan та Tesla Model Y.

Також повідомлялось, що більш ніж 90% нових електричних авто цього року було завезено в Україну з Китаю. На другому місці опинилася Японія, тоді як третє посіла Німеччина. Якщо казати про вживані електромобілі, то тут лідерами виявилися США.

Вас також можуть зацікавити новини: