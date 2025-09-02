Контрольний пакет Nayara Energy належить російським структурам.

Saudi Aramco та іракська державна нафтова компанія SOMO припинили продаж сирої нафти індійській Nayara Energy після запровадження санкцій Європейського Союзу проти цього нафтопереробника. Про це повідомляє Reuters.

Раніше Nayara щомісяця отримувала близько 2 млн барелів іракської нафти та 1 млн барелів саудівської, однак у серпні компанія не отримала поставок від жодного з двох постачальників. Про це свідчать дані про судноперевезення від Kpler та LSEG.

Останній вантаж іракської нафти марки Basra, відправлений SOMO, був розвантажений для Nayara танкером Kalliopi у порту Вадінар 29 липня.

18 липня нафтопереробна компанія отримала 1 млн барелів Arab Light, доставлених танкером Georgios. Це була остання поставка з Саудівської Аравії.

Зупинка постачання означає, що Nayara, контрольний пакет якої належить російським структурам (включно з нафтовим гігантом "‎Роснафта"‎), повністю перейшла у серпні на російську сировину.

Джерела повідомили, що санкції створили проблеми з оплатою закупівель Nayara у SOMO. Самі компанії не прокоментували ситуацію.

Зазначимо, що минулого місяця представник російського посольства в Нью-Делі заявив, що Nayara отримує прямі поставки від "‎Роснафти".

Відомо, що приватна компанія експлуатує нафтопереробний завод у місті Вадінар на заході Індії потужністю 400 тис барелів на добу на рівні близько 70–80% від проектної. Останнє пов’язано з труднощами з реалізацією продукції, спричиненими санкціями Заходу.

Нагадаємо, нещодавно Євросоюз запровадив обмеження проти Nayara Energy в межах 18-го пакета антиросійських обмежень. Це спричинило труднощі, що позначилися на операційній діяльності нафтопереробника.

Через санкції Nayara Energy була змушена почати перемовини з індійськими державними органами щодо підтримки стабільної роботи заводу у Вадінарі. При цьому за словами самого нафтопереробника, НПЗ працює в "нормальному режимі".

