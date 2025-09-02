За словами Майка Бута, нова гра вбере в себе все, що зробило Left 4 Dead особливою.

Один із творців Left 4 Dead Майк Бут оголосив, що працює над новим кооперативним шутером на чотирьох гравців.

У своєму дописі на Reddit він зазначив, що проєкт спиратиметься на ідеї, які зробили Left 4 Dead успішним: командна робота, напруга та висока реіграбельність.

Назву гри та деталі концепту він поки що не розкрив, але наголосив, що хоче розвинути кооперативну формулу "в напрямках, які давно цікавили".

Відео дня

Гра створюється в Bad Robot Games - ігровому підрозділі студії Джей Джея Абрамса, заснованому 2018 року. Проєкт перебуває на ранньому етапі розробки, але вже плануються плейтести для обмеженої кількості учасників. Охочі можуть записатися в лист очікування.

Раніше ми розповідали, що один із творців Devil May Cry залишив Capcom, бо вже надто старий. Хідеакі Іцуно хоче спробувати робити щось іще, крім DMC і Dragon's Dogma, тому він зібрав власну студію, куди залучив інших легендарних геймдизайнерів Capcom.

Крім того, нещодавно геймдиректор Helldivers 2 Йохан Пілестедт поділився, що хоче повернутися до серії Magicka, але боїться. Розробник зробив Magicka разом із групою друзів ще коли був студентом.

Вас також можуть зацікавити новини: