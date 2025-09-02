Один із творців Left 4 Dead Майк Бут оголосив, що працює над новим кооперативним шутером на чотирьох гравців.
У своєму дописі на Reddit він зазначив, що проєкт спиратиметься на ідеї, які зробили Left 4 Dead успішним: командна робота, напруга та висока реіграбельність.
Назву гри та деталі концепту він поки що не розкрив, але наголосив, що хоче розвинути кооперативну формулу "в напрямках, які давно цікавили".
Гра створюється в Bad Robot Games - ігровому підрозділі студії Джей Джея Абрамса, заснованому 2018 року. Проєкт перебуває на ранньому етапі розробки, але вже плануються плейтести для обмеженої кількості учасників. Охочі можуть записатися в лист очікування.
