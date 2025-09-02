У 'ПриватБанку' змінилися курси валют: скільки коштують долар і євро

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,49 грн, а євро – 48,78 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 2 вересня, подешевшав на 5 копійок і складає 41,50 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс на 5 копійок і складає 48,80 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,90 гривні, а євро - за курсом 47,80 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у вівторок залишився на попередньому рівні – 41,49 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 2 вересня, також залишився незмінним – 48,78 гривні.

Нацбанк встановив 2 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,37 гривні за долар, таким чином, українська валюта послабилася на 5 копійок.

По відношенню до євро гривня також послабила позиції. Офіційний курс європейської валюти на вівторок установлено на рівні 48,47 гривні за один євро, тобто гривня втратила одразу 27 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні зріс на 1 копійку – до 41,60 гривні за долар, а продати американську валюту можна за середнім курсом 41,07 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 10 копійок і складає 48,80 гривні за євро, а продати європейську валюту можна за курсом 48,05 гривні за євро.

