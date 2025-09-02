Розвідка Південної Кореї розкрила, скільки військових КНДР загинуло на війні

Північнокорейський диктатор може відправити на фронт додаткові сили.

Близько 2 тисяч північнокорейських військових загинули на війні в Україні. Пхеньян може відправити на фронт додаткові сили, повідомляє Yonhap з посиланням на розвідку Південної Кореї.

За даними розвідки, Північна Корея також планує додатково надіслати до Росії близько 6 тисяч солдатів у рамках третьої партії розгортання військ.

Відомо, що з жовтня минулого року Північна Корея направила близько 13 000 військовослужбовців та зброю для підтримки військових зусиль Росії проти України.

Участь КНДР у війні проти України

Північна Корея (КНДР) стала активним прихильником Росії у війні проти України, надаючи матеріальну, військову та дипломатичну підтримку. Після визнання так званих "республік" Донбасу в липні 2022 року, Північна Корея зробила кілька суттєвих кроків: уклала воєнний союз із Росією у червні 2024 року, надаючи зобов’язання взаємної допомоги в разі агресії.

З 2022 року КНДР постачала Росії мільйони артилерійських снарядів, десятки тисяч боєприпасів, системи залпового вогню, а також короткометражні балістичні ракети — зокрема KN-23 та Hwasong-11 — призначені для атак на українські міста.

Загалом, за оцінками, КНДР відправила до Росії понад десять тисяч солдатів, які воювали на її боці у Курській області. Частина з них зазнала серйозних втрат. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин пообіцяв "прекрасне життя" сім'ям "мучеників", які загинули на російській війні проти України.

