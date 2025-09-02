Школярі ховаються у метро столиці через ворожу атаку.

Вдень вівторка, 2 вересня, Росія атакує Україну "шахедами". В Києві працює ППО. Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Жодних воєнних цілей Росія не переслідує зараз, атакує місто в робочий час, коли на вулицях багато людей. Бережіть себе", - заявив Єрмак.

Натомість у мережі з'явилися відео зі столичного метро. Через ворожу атаку школярі ховаються у свій перший повноцінний навчальний день.

Відео дня

За даними мера Києва Віталія Кличка, російські ударні дрони зафіксовано над лівим берегом, а також в центрі столиці.

Як повідомляють Повітряні сили, під атакою ворожих "шахедів" кілька областей. Наразі дрони зафіксовано на Київщині, Житомирщині, Вінничині та Чернігівщині.

Оновлено о 10:57. За даними моніторингових каналів, частина дронів у повітрі – розвідувальні "Гербери" з камерами, що фіксують розташування ППО та критичних обʼєктів. Імовірно, триває розвідка для нових масованих ударів.

Також існує загроза ударів по багатоповерхівках. "Шахеди" над столицею летять дуже низько.

РФ атакує Україну - прогнози

ISW попередив про посилення повітряних атак з боку росіян по Україні найближчими тижнями. Однією з головних цілей ворога можуть стати об'єкти енергетичної інфраструктури України.

Військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак вважає, що російські загарбники можуть вчергове спробувати зробити зиму холодною для України через масовані обстріли об'єктів енергетики.

Президент України Володимир Зеленський озвучив доручення посилити протиповітряну оборону для захисту енергетичних об'єктів України на тлі загрози нового енергетичного терору з боку Росії.

