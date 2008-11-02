Вулицю “багатодітних родин” відкрили на Вінниччині

У селі Тягун Іллінецького району Вінницької області відкрили вулицю “багатодітних родин”.

Як повідомила УНІАН помічник голови Вінницької ОДА Ірина КОШЕЛЬНИК, на сьогодні сім’я ДИМЧУКІВ, в якій виховуються 11 неповнолітніх дітей, вже в’їхала в два будинки на експериментальній вулиці. Ще чотири будинки планують завершити у листопаді. В них мають поселитися родини СЕМЕНЮКІВ, яка має п’ятьох і ще на одного малюка чекає, та Марії ЯНІВСЬКОЇ, яка ростить 4 дітей.

Усі ці сім’ї зараз проживають в Іллінецькому районі, але в значно гірших умовах.

За даними ОДА, вулиця облаштована базі шести об’єктів незавершеного будівництва, які належали Обласному фонду сприяння інвестиціям та будівництву. Обласна влада придбала ці будинки у фонду за 295 тис. грн.

І.КОШЕЛЬНИК також повідомила, що за рахунок кооперації бюджетних коштів різних рівнів, спонсорської допомоги садиби добудовують, проводять усі внутрішні роботи, до будинків підключили газ, воду, поруч облаштували дитячий майданчик. Поруч з кожним будинком родина має присадибну ділянку площею близько 20 соток. Вартість житлових будинків з надвірним господарськими приміщеннями становить 434,6 тис. грн., з них 54,6 тис. грн. виділено із районного бюджету, на 10 тис. грн. виконано роботи підприємствами району. Для сім’ї ДИМЧУКІВ за кошти районного бюджету придбано меблі, комп’ютер, швейну машинку, телевізор, зазначила помічник голови ОДА.

Для завершення робіт на "вулиці багатодітних родин" у цьому році, Обласний Фонд сприяння інвестиціям та будівництву надав жителям довготермінові кредити у сумі 100 тис. грн. на пільгових умовах.

Обласна влада повідомляє, що соціальний проект вінницької обласної влади «вулиця багатодітних родин» не має аналогів в Україні. Завдяки його реалізації планують вирішити проблему житла найменш забезпечених багатодітних родин, які погоджуються на переїзд.

Довідка УНІАН. В Іллінецькому районі живе майже 300 багатодітних родини, з них 34, які виховують 5 і більше дітей. Створено 4 прийомні сім’ї, які виховують 10 прийомних дітей.

Загалом на Вінниччині нараховується 9508 багатодітних сімей. В них виховується 32692 неповнолітні дитини. 951 одинока мати виховує троє та більше дітей. 43% багатодітних родин мають статус малозабезпечених.