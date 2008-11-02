822 ДТП сталося в Українi минулої доби

В Українi минулої доби сталося 822 дорожньо-транспортних пригод, в яких 37 осіб загинуло, 224 - поранено.

Про це повідомляє Департамент ДАІ Міністерства внутрішніх справ України.

За даними правоохоронців, 9 ДТП скоєно з вини водiїв у нетверезому станi.

Також, зазначають в ДАІ, сильні тумани ускладнили умови для руху транспортних засобів та стали причиною виникнення аварійних ситуацій і скоєння дорожньо-транспортних пригод. Зокрема, збільшилась кількість загиблих у ДТП в Криму, Миколаївській, Сумській, Херсонській областях. Послаблення контролю за дорожнім рухом призводить до дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками.

Так, 1 листопада в Каланчацькому районі Херсонської області в умовах недостатньої видимості (туман) водій автомобіля "Тойота-Камрі" виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем "Мітсубісі-Паджеро". Після зіткнення обидва автомобілі загорілися. Унаслідок ДТП 6 осіб загинуло та 2 - травмовано.

Враховуючи, що за прогнозами Гідрометцентру України, такі погодні умови збережуться протягом декількох днів, з метою запобігання скоєнню ДТП, загибелі та травмуванню учасників дорожнього руху Департаментом ДАІ направлено на місця вказівку щодо посилення несення служби підрозділами ДПС та збільшення кількості нарядів на ділянках автомобільних доріг, де внаслідок туману значно обмежено видимість.

Також Департамент Державтоінспекції МВС України звертається до учасників дорожнього руху з проханням бути максимально уважними та обережними.