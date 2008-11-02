У Севастополі об'єднали усі аварійні номери в одну службу

У Севастополі з 1 листопада в пробному режимі почала функціонувати єдина міська аварійно-диспетчерська служба.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник служби інформації і допомоги населенню міста Віктор САПОН, єдина міська аварійно-диспетчерська служба працюватиме на базі служби інформації і допомоги населенню міста з телефонами «125» і «112».

Разом з тим, як зазначив В.САПОН, у структури, що створюється, як і в служби інформації і допомоги населенню, власних аварійних підрозділів немає, одне з її основних завдань - приймати звернення громадян, кваліфікувати їх за тими чи іншими напрямками і передати інформацію у відповідну комунальну організацію. При цьому В.САПОН додав, що аварійно-диспетчерські служби цих комунальних організацій не скасовуються і працюватимуть паралельно.

У завдання аварійно-диспетчерської служби входитиме також виїзд на місця великих аварій з метою координації дій сторін, які залучаються до ліквідації аварійної ситуації, сказав начальник служби.

За інформацією В.САПОНА „нам разом з Управлінням з питань надзвичайних ситуацій міськдержадміністрації дають, скажімо так, пробний місяць, щоб оцінити становище, проаналізувати всі звернення громадян, їх реалізацію, зворотний зв`язок тощо. Після цього даватимемо пропозиції, що потрібно зробити для того, щоб справді була створена і функціонувала в нормальному режимі єдина міська диспетчерська служба”.

В.САПОН додав, що на сьогодні очолювана ним служба, що має статус комунальної, фінансується з міського бюджету, але „як буде надалі, після реформування, конкретних вказівок від уряду ще не надійшло».

Він нагадав, що згідно з указом Президента України, уряду наказано до кінця цього року розробити типові положення і визначити конкретні джерела фінансування.

Як повідомлялося, Президент 26 червня цього року підписав Указ „Про рішенні Ради національної безпеки та оборони України про стан функціонування єдиної державної системи попередження і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру”, який передбачає впровадження в Україні до 2012 року єдиної державної диспетчерської служби з єдиним телефоном «112”.