Міністр зупинив усі змагання з тхеквондо в Україні

У Міністерстві у справах сім`ї, молоді та спорту України створено робочу групу для розслідування обставин загибелі 13-річного хлопчика під час змагань з тхеквондо в Кременчуці Полтавської області.

Про це повідомляє “5 канал” з посиланням на інформацію міністра у справах сім’ї, молоді та спорту Юрія ПАВЛЕНКА.

За його словами, група не лише розбиратиметься із цим конкретним випадком, а й взагалі з`ясовуватиме, наскільки виконуються вимоги законодавства, нормативи, які затверджені міністерством стосовно контактних видів спорту, наскільки дотримуються правила безпеки стосовно кожної дитини в усіх видах спорту.

Наразі ж усі змагання з тхеквондо в Україні зупинено, сказав Ю.ПАВЛЕНКО.

Як повідомлялося, 1 листопада у Кременчуці під час змагань з тхеквондо, коли у спаринг стали бiйцi із Сум i Днiпродзержинська, пiсля удару 13-річному дніпродзержинському спортсменові стало зле. На мiсце подiї викликали швидку допомогу, але лікарі не змогли врятувати йому життя.