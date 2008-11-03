Тимошенко: хто не поверне депозити - це вже злочинці

Прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що після отримання Україною кредиту Міжнародного валютного фонду банки повинні будуть безперешкодно повертати згідно з умовами договорів депозитні вклади населенню.

Про це вона сказала сьогодні в ефірі «5 каналу».

«Я хочу твердо сказати, що після того, як проголосований антикризовий закон у Верховній Раді, і після того, як ми одержимо гроші світових фінансових організацій у допомогу Україні, жоден банк не матиме ніяких причин не повернути депозитні вклади людям», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона відзначила, що якщо банк відмовлятиметься повертати депозитний вклад, то за цим фактом Генеральна прокуратура повинна буде порушувати кримінальну справу.

«Я можу сказати всім, хто буде в правах своїх обмежений, кому не видадуть депозити – я готова разом з вами йти в Генпрокуратуру, в суд, тому що це кримінальна справа. Не буде ніяких фінансових підстав, щоб не повертати людям їх депозитні вклади. Чесні банки і чесні банкіри під наглядом Нацбанку будуть зобов`язані повертати людям депозити. Хто не поверне – це вже злочинці», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, НБУ постановою №319 від 13 жовтня заборонив дострокове розірвання договорів за вкладами банківських депозитів. За даними Нацбанку, відтік депозитів з 1 жовтня 2008 року (до ухвалення постанови) з банківської системи склав 6,2 млрд. грн., або 2,7% від суми термінових банківських вкладів.