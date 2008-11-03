Ще тиждень в Україні буде тепло

У найближчі дні на території України збережеться відносно тепла погода.

Як повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі, сьогодні, 3 листопада, вночі та в першій половині дня в Україні місцями туман, видимість 200-500м.

Без істотних опадів. Температура вночі 6-11°; вдень 9-15°, на півдні країни та в Закарпатті 15-20°.

4-5 листопада утримається мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці подекуди туман.

Температура вночі у західній та південній частині 5-10°, на решті території 1-6° тепла (на півночі Лівобережжя, а 5 листопада і в північних та східних областях місцями 1-3° морозу); вдень 9-14° тепла, в Криму та на Закарпатті до 18°.

6-7 листопада істотних опадів також не очікується, лише у східній частині, 6 листопада і на півночі Лівобережжя невеликий дощ.

Температура 6 листопада в західних, південних областях та в Криму вночі 4-10°, вдень 10-16°, на Закарпатті до 19°, на решті території вночі 3-9° тепла, вдень 5-11°; 7 листопада в Україні, крім Закарпаття, зниження температури на 3-7°.