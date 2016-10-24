Експерт: 40% українців готові виїхати за кордон на тимчасову роботу
12:03, 24 жовтня 2016Суспільство
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40% українців готові виїхати за кордон на тимчасову роботу, 25% - вже цікавилися можливістю працювати за межами України.
REUTERS
Про це на прес-конференції повідомив керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.
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"Заробітками за кордоном цікавляться ті, кому є що втрачати. Ті, у кого є діти, хто дбає про майбутнє, у кого є певний рівень добробуту, і вони хочуть його підтримувати", - сказав Антипович.
Він зазначив, що у вересні 2016 року група "Рейтинг" провела соцопитування на замовлення громадської організації "Всеукраїнська Асоціація компаній з міжнародного працевлаштування".
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