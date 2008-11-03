Профспілки знайшли роботу для гастарбайтерів в Україні

Професійні спілки України виступають за негайну розробку державних програм щодо залучення до роботи в сільському господарстві й сфері туризму українських заробітчан, які повертаються з-за кордону.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Національного форуму профспілок України, про це заявив голова організації Мирослав ЯКІБЧУК.

За його словами, оскільки результатом економічної кризи стане масове повернення гастарбайтерів до України, держава повинна впроваджувати системні цільові програми з підготовки кадрів в галузях, які можуть стати пріоритетними для України.

М.ЯКІБЧУК наголосив, що замість того, щоб роздавати гроші у вигляді соціальних подачок і компенсацій, держава повинна подумати як інвестувати бюджетні гроші в пріоритетні галузі української економіки, в ті галузі, які можуть розвиватися без прямого впливу нинішньої глобальної фінансової кризи. Він зауважив, що прикладами таких галузей може стати сільське господарство і туризм.

М.ЯКІБЧУК підкреслив, що в сільському господарстві України досі існує величезний дефіцит робочих рук. «Саме інвестиції в переробний сільськогосподарський комплекс і створення супутніх йому робочих місць – дуже необхідних для українських робітників, що повертаються, - і повинні бути вкладені державні гроші. Поки ж сільське господарство лише отримує загрозливі інфляцією дотації», - наголосив голова Національного форуму профспілок України

Іншою перспективною галуззю, за його словами, могла б бути підготовка кадрів для сфери обслуговування.

«Туризм повинен стати пріоритетною галуззю хоч б тому, що чемпіонат світу з футболу 2012 року проводитиметься в Україні, і нам потрібно для цього підготувати могутній кадровий потенціал у сфері обслуговування, якого у нас просто немає. Притік кадрів з-за кордону, багато з яких має досвід саме у сфері обслуговування, – це якраз зручна можливість створити свій кадровий потенціал, але для цього потрібна воля і розуміння з боку держави», - впевнений М.ЯКІБЧУК.